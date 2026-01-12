Podvodníci v nich varujú pred končiacou platnosťou preukazu a snažia sa ľudí prinútiť kliknúť na falošný odkaz.
Podvodníci posielajú správy, v ktorých tvrdia, že váš preukaz zdravotnej poisťovne čoskoro prestane platiť. Vyzývajú vás, aby ste klikli na odkaz a problém „rýchlo vyriešili“. Po kliknutí sa dostanete na stránku, ktorá vyzerá ako oficiálna stránka poisťovne, no v skutočnosti ide o falošný web, upozorňuje Polícia SR na sociálnej sieti.
Keď tam zadáte údaje zo svojej platobnej karty, poskytnete ich priamo podvodníkom, ktorí vám môžu vybrať peniaze z účtu. Ide o tzv. phishing, prepracovaný trik, pri ktorom sa útočníci snažia získať vaše citlivé údaje pod nátlakom a vyvolaním strachu.
Ako sa chrániť?
Ak dostanete takúto správu, neklikajte na odkazy a radšej si informáciu overte priamo vo svojej zdravotnej poisťovni. Ak ste už údaje zadali a prišli o peniaze, čo najskôr zablokujte kartu v banke a podajte trestné oznámenie.