Nejde síce o návrat silnej zimy, no jar môže nastupovať pomalšie a premenlivejšie, než je bežné.
Aj keď do začiatku meteorologickej jari zostáva ešte niekoľko týždňov, meteorológovia už teraz upozorňujú na nezvyčajný vývoj počasia. Kľúčovú úlohu má zohrať polárny vír, ktorý sa v polovici februára výrazne oslabí a rozpadne, informuje iMeteo.sk.
Začiatok marca môže priniesť návrat chladnejšieho počasia
Najnovšie modely naznačujú, že v stratosfére prebieha silné oteplenie, známe ako náhle stratosférické oteplenie (SSW). Tento jav narúša stabilitu polárneho víru, ktorý za normálnych okolností drží chladný vzduch pri póloch. Keď sa však vír rozpadne, studený arktický vzduch môže prenikať hlbšie na juh, do Severnej Ameriky aj Európy.
Prvé dôsledky sú už viditeľné v USA, kde teploty miestami klesli výrazne pod dlhodobý priemer. Podobný scenár sa môže v najbližších týždňoch prejaviť aj v Európe. Odborníci upozorňujú, že účinky rozpadu polárneho víru sa zvyčajne prejavia s oneskorením, často až po 10 až 30 dňoch.
To znamená, že začiatok marca môže priniesť návrat chladnejšieho počasia, častejšie vpády studeného vzduchu a výraznejšie teplotné výkyvy. Nejde síce o návrat silnej zimy, no jar môže nastupovať pomalšie a premenlivejšie, než je bežné.
Meteorológovia zdôrazňujú, že ide o dlhodobý trend, nie presnú dennú predpoveď. Už teraz je však jasné, že prechod zo zimy do jari bude dynamický a plný zmien. Začiatok jari tak rozhodne nebude pokojný ani nudný.