Skupinu štyroch slovenských lyžiarov v oblasti Piz Alv zasypala lavína, ktorá pod masou snehu uväznila dvoch členov výpravy.
V sobotu popoludní zasypala lavína skupinu štyroch slovenských lyžiarov vo švajčiarskom stredisku v oblasti Piz Alv v Pontresine (kantón Graubünden). Hoci záchranné zložky okamžite zasiahli, jedného z lyžiarov sa im zachrániť nepodarilo. Ďalší člen výpravy utrpel pri nešťastí zranenia.
Kantonálna polícia v Graubündene vyhlásila, že veliteľstvo leteckej záchrannej služby Rega prijalo hlásenie o nešťastí v sobotu krátko po 17:30 h. Pomoc privolal jeden z členov štvorčlennej skupiny. Zraneného muža, ktorý sa spod snehu vyslobodil sám, previezli záchranári do nemocnice Oberengadin v Samedane.
Druhého zasypaného, 53-ročného muža, však záchranári našli už bez známok života. Do rozsiahlej záchrannej akcie nasadili psovodov z Alpskej záchrannej služby a dva vrtuľníky Rega. Presné okolnosti tragédie v súčasnosti vyšetruje kantonálna polícia spolu s prokuratúrou.