Snehová kalamita na Slovensku? Miestami napadne až 20 centimetrov snehu

V najbližších hodinách budeme čeliť mrazivému vzduchu a výdatnej snehovej nádielke.
Na Slovensko v nasledujúcich dňoch opäť dorazia vlny sneženia, pričom tá najsilnejšia udrie v utorok. Meteorológovia očakávajú, že napadne vysoká vrstva snehu. Na naše územie prúdi chladný vzduch, ktorý pocítia najmä obyvatelia stredného a východného Slovenska, kde bude celodenný mráz, informuje portál iMeteo.
Pondelok prinesie chladné počasie a snehové zrážky zasiahnu najmä západné a stredné Slovensko. V utorok sa budú teploty počas dňa pohybovať okolo bodu mrazu a obloha prinesie len slabé sneženie. Situácia sa však zásadne zmení večer, keď dorazí výdatná snehová vlna. Najviac snehu očakávame na juhu Slovenska, kde môže napadnúť až 20 centimetrov. Snehová pokrývka sa však udrží len niekoľko hodín.
Spolu so snežením totiž teplý front prinesie aj prílev teplého vzduchu. Ten pocítia najmä ľudia na západnom Slovensku, kde sa sneženie zmení na dážď alebo nebezpečný mrznúci dážď. Do zvyšných častí krajiny začne teplý vzduch prúdiť v noci z utorka na stredu. Najdlhšie sa chlad udrží v Banskobystrickom kraji a na východe, kde sneženie dosiahne najvyššiu intenzitu. Po vlne mrazov sa následne prudko oteplí a teploty sa vyšplhajú až na plus 10 stupňov.