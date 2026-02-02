Obchodníci varujú, že súčasný systém je pre nich aj pre zákazníkov chaotický.
Štát zvýšil DPH na nezdravé potraviny, no podľa portálu TV Noviny zdanil aj potraviny, ktoré odborníci radia medzi zdravé. Vyššiu daň tak zaplatia kupujúci pri rôznych nesolených orechoch, arašidoch či cereáliách bez pridaného cukru a soli.
Začiatkom roka tak nezdraželi len sladkosti, slané čipsy či tyčinky. Ministerstvo financií uplatňuje základnú 23-percentnú sadzbu aj na potraviny bez dochucovadiel, ak prešli spracovaním. Rezort vysvetľuje, že zníženú DPH priznáva iba tým orechom, ktoré nikto druhotne neupravil ani neochutil.
„Akonáhle orechy prejdú pražením alebo iným spracovaním, padajú už do inej kategórie. Obchodníci na ne preto musia uplatniť základnú sadzbu 23 percent,“ doplnil predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu Martin Krajčovič. Samotní predajcovia však považujú súčasnú kategorizáciu potravín a systém DPH za extrémne neprehľadný.