Švajčiarska armáda posilní svoje protidronové obranné systémy
- Švajčiarsko v piatok oznámilo, že v dôsledku nárastu preletov neznámych dronov nad územím európskych krajín posilní svoje protidronové obranné systémy s cieľom chrániť vojenskú infraštruktúru.
- Vláda uvádza, že nákupom týchto systémov švajčiarska armáda poverila agentúru pre vojenské obstarávanie.
Citát: „V reakcii na rastúci počet spozorovaných dronov armáda poverila Armasuisse uprednostniť obstarávanie obranných systémov proti mikro a mini dronom,“ vyhlásila vláda.
Širší kontext: Agentúra pre vojenské obstarávanie okrem toho podpísala rámcové dohody s tromi nemenovanými dodávateľmi komerčných mini dronov, príslušenstva a služieb v hodnote približne 108 miliónov švajčiarskych frankov (asi 115,5 milióna eur).
Vláda nákup oznámila deň po stretnutí švajčiarskeho ministra obrany Martina Pfistera s nemeckým rezortným partnerom Borisom Pistoriusom.
Nad letiskom v nemeckom Mníchove v noci na piatok spozorovali drony, čo viedlo k zrušeniu 17 letov a zasiahlo takmer 3 000 cestujúcich. Prelety neznámych dronov za uplynulé týždne hlásili aj v Dánsku či Nórsku.
Prečítaj si aj tieto články: