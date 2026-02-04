Hlavné témy
TASR
dnes 4. februára 2026 o 7:12
Čas čítania 1:10

Trump sa chce od spisov s Epsteinom „posunúť ďalej“. „Nič o mne nevyšlo najavo, bolo to sprisahanie,“ vyhlásil

Trump sa chce od spisov s Epsteinom „posunúť ďalej“. „Nič o mne nevyšlo najavo, bolo to sprisahanie,“ vyhlásil
Zdroj: TASR/AP/Jose Luis Magana

Prezident Trump chce, aby sa ľudia zamerali na inú tému.

Americký prezident Donald Trump v utorok uviedol, že je načase, aby sa Spojené štáty „posunuli ďalej“ od spisov súvisiacich s prípadom sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. Trump zároveň zopakoval, že bol očistený najnovším zverejnením miliónov týchto dokumentov, informuje agentúra AFP.

2. februára 2026 o 12:00 Čas čítania 7:57 Vysvetľujeme kauzu Jeffreyho Epsteina. Prečo odstúpil Lajčák, čo je Lolita Express a bola Epsteinovou pravou rukou Slovenka? Vysvetľujeme kauzu Jeffreyho Epsteina. Prečo odstúpil Lajčák, čo je Lolita Express a bola Epsteinovou pravou rukou Slovenka?

„Nič o mne nevyšlo najavo, okrem toho, že to bolo sprisahanie proti mne, doslova, zo strany Epsteina a ďalších ľudí. Myslím si však, že je už čas, aby sa krajina posunula k niečomu inému, napríklad k zdravotnej starostlivosti alebo k témam, na ktorých ľuďom záleží,“ povedal Trump novinárom v Bielom dome.

Americké ministerstvo spravodlivosti v piatok zverejnilo viac ako tri milióny nových strán spisov súvisiacich s prípadom Epsteina, a to spoločne s fotografiami a videami.

V najnovšej sérii dokumentov sa vyskytujú mená viacerých známych osobností, ako napríklad miliardár Elon Musk, spoluzakladateľ spoločnosti Microsoft Bill Gates či Trump.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa REFRESHER News SK (@refreshernews.sk)

V spisoch sa spomína aj prezident USA

V súvislosti s Trumpom sa v spisoch nachádza zoznam obvinení zo sexuálneho napadnutia, ktorý zostavil Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI). Mnohé obvinenia na adresu prezidenta sa v zozname nachádzali na základe anonymných hovorov a neoverených tipov. Dokument naznačuje, že vyšetrovatelia preverili viacero takýchto tipov, pričom niektoré z nich označili za nedôveryhodné.

Trump dlhodobo popiera akékoľvek protiprávne konanie súvisiace s Epsteinom. „Niektoré dokumenty obsahujú nepravdivé a senzáciechtivé tvrdenia o prezidentovi Trumpovi, ktoré boli predložené FBI tesne pred voľbami v roku 2020. Aby bolo jasné, tieto tvrdenia sú nepravdivé a ničím nepodložené,“ uviedlo ministerstvo spravodlivosti v piatkovom vyhlásení.

Prezident USA v novembri 2025 podpísal zákon, ktorý nariaďuje ministerstvu spravodlivosti odtajniť a zverejniť spisy týkajúce sa trestného stíhania zosnulého sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina.

Americký finančník Jeffrey Epstein spáchal samovraždu v roku 2019 vo väzení v New Yorku. Podľa vyšetrovania vybudoval nelegálnu sieť, v rámci ktorej zabezpečoval majetným ľuďom neplnoleté dievčatá.

3. februára 2026 o 17:00 Čas čítania 5:52 23-ročný Miloš z Humenného začal investovať so 400 eurami, ktoré mal na stužkovú: Rodina si najskôr myslela, že mi preplo. 23-ročný Miloš z Humenného začal investovať so 400 eurami, ktoré mal na stužkovú: Rodina si najskôr myslela, že mi preplo.
2. februára 2026 o 6:18 Čas čítania 0:58 Podnikateľov čaká nová povinnosť pri fakturácii: Koho sa týka a aké sú pravidlá? Podnikateľov čaká nová povinnosť pri fakturácii: Koho sa týka a aké sú pravidlá?
2. februára 2026 o 9:38 Čas čítania 0:53 Štát rozpredáva majetok za minimálne sumy. Dom spolu s pozemkom kúpiš už za 6 000 eur Štát rozpredáva majetok za minimálne sumy. Dom spolu s pozemkom kúpiš už za 6 000 eur
Trump
Zdroj: TASR/AP/Alex Brandon
Súvisiace témy:
Zahraničie Donald Trump
