Totožnosť obete zatiaľ nie je známa a polícia na mieste vykonáva procesné úkony.
V bratislavskom Starom Meste na Bottovej ulici našli v stredu nadránom ženu bez známok života. Jej totožnosť je doposiaľ neznáma. Polícia na mieste vykonáva procesné úkony.
„Krátko po 4.30 h sme na čísle 158 prijali oznam o nájdení tela bez známok života na Bottovej ulici. Po príchode hliadka Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave I zistila, že ide o osobu ženského pohlavia doposiaľ neznámej totožnosti,“ priblížila hovorkyňa. Viac informácií polícia poskytne, keď to procesná situácia umožní.
