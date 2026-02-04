Hlavné témy
Natália Mišániová
dnes 4. februára 2026 o 7:48
Čas čítania 0:12

AKTUÁLNE: Nehoda na D1 pri Voderadoch výrazne obmedzuje dopravu. Vodiči sa zdržia až hodinu

AKTUÁLNE: Nehoda na D1 pri Voderadoch výrazne obmedzuje dopravu. Vodiči sa zdržia až hodinu
Zdroj: Refresher

Úsek je prejazdný len v ľavom jazdnom pruhu a vodiči musia počítať s výrazným zdržaním aj na obchádzkových trasách.

Na D1 pri Voderadoch v smere na Bratislavu sa zrazila dodávka s kamiónom. Úsek je prejazdný len v ľavom jazdnom pruhu a vodiči sa zdržia približne hodinu. Na obchádzkovej trase cez Hrnčiarovce nad Parnou a Blatné sa tvoria kolóny so zdržaním okolo hodiny. informovala Zelená vlna RTVS

Zdroj: Refresher
