Úsek je prejazdný len v ľavom jazdnom pruhu a vodiči musia počítať s výrazným zdržaním aj na obchádzkových trasách.
Na D1 pri Voderadoch v smere na Bratislavu sa zrazila dodávka s kamiónom. Úsek je prejazdný len v ľavom jazdnom pruhu a vodiči sa zdržia približne hodinu. Na obchádzkovej trase cez Hrnčiarovce nad Parnou a Blatné sa tvoria kolóny so zdržaním okolo hodiny. informovala Zelená vlna RTVS.
