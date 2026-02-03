- produkty a služby určené pre osoby staršie ako 18 rokov
- sex, nahotu a iný NSFW obsah
- násilie, krv alebo obsah nevhodný pre citlivé povahy
Kým sa svedkovia snažili privolať pomoc a zdokumentovať utrpenie zvieraťa, pes z balkóna vypadol.
Na sídlisku Rozkvet v Považskej Bystrici v stredu 28. januára z balkóna na desiatom poschodí paneláku spadol pes, kríženec ovčiaka. Podľa svedkov zviera dlhé hodiny pred pádom z balkóna štekalo. Na prípad na sociálnej sieti upozornil Československý kastračný program, ktorý sa aktuálne pokúša situáciu riešiť.
Majitelia podľa dostupných informácií psa na balkón zatvárali pravidelne, pričom susedia si nevšimli, že by ho niekedy venčili. Scenár so štekaním sa na sídlisku opakoval často a susedia sa na situáciu pravidelne sťažovali. Jeden zo svedkov sa rozhodol privolať políciu. V momente, keď sa pokúšal trpiaceho psíka odfotiť, zviera z balkóna vypadlo.