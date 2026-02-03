Finančník ho podľa jeho slov opakovane kontaktoval, aby získal prístup k európskej aristokracii.
Belgický princ Laurent v pondelok potvrdil, že s americkým finančníkom Jeffreym Epsteinom absolvoval dve osobné stretnutia. Mladší brat kráľa Filipa tak reagoval na zverejnené spisy z vyšetrovania sexuálnych deliktov zosnulého delikventa.
Laurent spresnil, že schôdzky inicioval samotný Epstein na začiatku 90. rokov a začiatkom 21. storočia. 62-ročný princ rázne poprel účasť na akýchkoľvek verejných či skupinových podujatiach s odsúdeným pedofilom. Týmto vyhlásením korigoval svoje predchádzajúce slová o tom, že s Epsteinom nemal nikdy nič spoločné.
Podľa Laurentových slov ho finančník prvýkrát kontaktoval počas jeho stáže v OSN a v newyorskej banke. Epstein vtedy od princa vyžadoval, aby ho predstavil svojim kráľovským rodičom. Laurent však túto aj ďalšie ponuky odmietol.
O desať rokov neskôr ho finančník vyhľadal znova a pozval ho na večeru do Paríža v spoločnosti hláv štátov a vplyvných mužov. Princ tvrdí, že aj toto pozvanie odmietol. Hoci Laurentovo meno figuruje v najnovšej zbierke dokumentov ministerstva spravodlivosti USA, úrady ho z ničoho neobviňujú.
Jeffrey Epstein spáchal v roku 2019 vo väzení samovraždu. Vyšetrovatelia zistili, že vybudoval nelegálnu sieť, cez ktorú zabezpečoval bohatým klientom neplnoleté dievčatá. Mnohí ľudia a influenceri však dodnes pochybujú o jeho samovražde a veria, že ho niekto zavraždil, aby zabránil svedectvám o vplyvných klientoch.