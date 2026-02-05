Podnik, ktorý donedávna zamestnával desiatky ľudí, mieri do konkurzu.
Manželia Peter a Zuzana Abonyiovci založili svoju značku I-Legal Art v Ružomberku ešte na konci socializmu. Pôvodne navrhovali a šili modely pre vlastnú predajňu, zatiaľ čo ich živila najmä architektúra. Po revolúcii sa im však podarilo preraziť aj na nemeckom trhu, dnes je už všetkému inak, informuje portál Denník N.
Slovenská firma dlhé roky dodávala odevy podniku Enrico, čím nepriamo šila kúsky aj pre prestížne módne domy ako Hugo Boss. Hoci ešte donedávna dávali prácu približne štyrom desiatkam krajčírok, teraz čelia definitívnemu koncu.
Na kolená ich položili vyššie dane a odvody
Podnik dlhodobo zaťažoval rýchly rast minimálnej mzdy, rozhodujúci zlom však priniesli vyššie dane a odvody. Ich ceny sa kvôli tomu dostali tak vysoko, že firma prestala byť pre nemeckého partnera konkurencieschopná. Spolupráca sa skončila a podnik, ktorý vyrábal výlučne pre neho, musel ukončiť činnosť.
Narastajúce podlžnosti prinútili majiteľov, aby pred mesiacom iniciovali konkurzné konanie. Žilinský súd ich žiadosti vyhovel. Spoločnosť následne prepustila všetky zamestnankyne.
Aktuálne prebieha príprava na rozpredaj firemného majetku, z ktorého chcú manželia zaplatiť aspoň časť svojich záväzkov. Na sociálnych a zdravotných odvodoch dlhujú štátu 202-tisíc eur a na daniach ďalších 38-tisíc eur.
„Po toľkých rokoch v biznise s kvalitnou konfekciou sa cítime s manželkou dosť zle, že sa to celé končí. Ale ďalej sa to už ťahať nedalo,“ hovorí Abonyi.