Opozícia vyčíta ministrovi Kaliňákovi mrhanie peňazí v čase konsolidácie.
Rezort ministerstva obrany osadil na svoju budovu obrovskú LED obrazovku, ktorá pokrýva sedem poschodí. Ministerstvo plánuje na ploche prehrávať náborové videá o vstupe do ozbrojených síl, no nateraz obrazovka zobrazuje iba fotografie hôr, jazier a stromov. Opozícia túto investíciu v čase konsolidácie ostro kritizuje, informuje portál tvnoviny.sk.
„Bol to návrh zo strany architektov, že tú stenu je možné využiť aj ako súčasť reprezentácie samotných ozbrojených síl a ministerstva. To znamená, budú tam štátne symboly počas návštev, počas sviatkov a popri tom budú, samozrejme, prezentácie ozbrojených síl, či už v rámci náboru alebo národných obranných síl,“ povedal minister Robert Kaliňák.
Štát za obrazovku zaplatil 400-tisíc eur
Bývalý minister Jaroslav Naď zároveň upozorňuje na zlé podmienky vojakov: „Vojaci majú problém s ubytovacími kapacitami. Vidíme, že noví regrúti, ktorí prichádzajú do ozbrojených síl v Martine, musia bývať v stanoch, lebo nie sú opravené budovy. A Kaliňák dá za takmer pol milióna eur LED-ku na stenu.“
Súčasný minister kritiku odmieta a tvrdí, že rezort hospodári efektívne. „Za minulý rok sme ušetrili cez 100 miliónov – platy sme zvyšovali a do výzbroje sme tiež investovali,“ reagoval Kaliňák s tým, že obrazovka môže zvýšiť záujem o vstup do armády.
Sťažujú sa aj susedia
Radosť z novej dominanty nemajú ani obyvatelia okolitých domov. Sťažujú sa najmä na sociálnych sieťach, kde opisujú zhoršenú kvalitu bývania.