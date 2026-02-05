Štát stanovil primeranú cenu za nehnuteľnosť so súpisným číslom 539 na 4 080 eur.
Okresný úrad v Banskej Bystrici vyhlásil osobitné ponukové konanie na predaj štátneho majetku v okrese Brezno. Predmetom predaja je rodinný dom v obci Polomka spolu s príslušenstvom, informuje ropk.sk.
Ak hľadáš cenovo dostupnú nehnuteľnosť v tejto lokalite, máš 15 pracovných dní na predloženie svojej ponuky, informuje Register ponúkaného majetku štátu. Nehnuteľnosť predávajú v podiele 1/1 a je zapísaná na liste vlastníctva č. 2256:
- Stavba (súp. č. 539): Ide o rodinný dom postavený na parcele č. 1100 v katastrálnom území Polomka.
- Súčasťou predaja je aj humno a vsakovacia šachta.
- Samotný pozemok (parcela č. 1100), na ktorom stavba stojí, nie je predmetom predaja.
- Štát stanovil hodnotu majetku na 4 080,00 €.
Záujemcovia o kúpu musia doručiť svoje písomné cenové ponuky v zalepenej obálke. Aby úrad ponuku akceptoval, musí spĺňať tieto náležitosti:
- Obálku treba výrazne označiť značkou uvedenou v názve ponuky (v registri majetku štátu). Uveď aj adresu odosielateľa.
- Návrh musí obsahovať pevnú sumu vyjadrenú v eurách.
- Ponuku doruč poštou alebo osobne (do podateľne) na adresu: Okresný úrad Banská Bystrica, majetkovoprávny odbor, Nám. Ľ. Štúra 5943/1, 974 05 Banská Bystrica.
- Ponuku musíš doručiť (nie iba odoslať na pošte) najneskôr do 25. 02. 2026 (lehota 15 pracovných dní začala plynúť 05. 02. 2026).
- Správca majetku upozorňuje, že z konania vylúči ponuky spriaznených osôb. Zároveň si vyhradzuje právo od ponuky odstúpiť alebo celé konanie zrušiť.
Do znaleckého posudku môžeš nahliadnuť priamo v budove Okresného úradu v Banskej Bystrici (Nám. Ľ. Štúra 1) u Ing. Boženy Hradeckej. Podrobnejšie informácie ti poskytnú aj na telefónnom čísle 048/4306 304 alebo e-mailom na [email protected].