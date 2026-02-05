ÚVHS spravuje vybrané hospodárske subjekty, a to banky, poisťovne a spoločnosti s ročným obratom nad 40 miliónov eur, ktoré často pôsobia aj v zahraničí.
Úrad pre vybrané hospodárske subjekty (ÚVHS) zaznamenal za posledné roky vyšší výber daní a výrazný nárast efektivity kontrol. Úrad zvýšil svoj hrubý výnos z 8,17 miliardy eur v roku 2024 na 10,08 miliardy eur v roku 2025. Zároveň efektivita jeho kontrolných mechanizmov presiahla hranicu 80 %, informuje Finančná správa na svojej sociálnej sieti.
Aktuálne výsledky potvrdzujú kľúčové postavenie úradu v rámci štátnych financií. ÚVHS tvorí 55,31 % celkových hrubých daňových príjmov všetkých daňových úradov.
Úrad zabezpečuje 48,79 % celkových daňových príjmov celej finančnej správy.
Samotné daňové kontroly úradu priniesli do štátneho rozpočtu viac ako 33 miliónov eur.