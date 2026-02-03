Kým východ a stred krajiny zasype sneh, južné okresy sa môžu pripraviť na nebezpečnú poľadovicu.
V Banskobystrickom a Košickom kraji môže do stredajšieho rána pripadnúť štyri až 12 centimetrov snehu. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti. Najmenej zrážok meteorológovia očakávajú na krajnom západe a krajnom severe, kde sa lokálne nemusia vyskytnúť vôbec, prípadne budú len veľmi slabé.
„Zrážkové pásmo teplého frontu začína od juhozápadu postupovať nad naše územie. Sneženie sa postupne vyskytne na viacerých miestach,“ uviedol SHMÚ.
Ústav podotkol, že podvečer a v noci bude sneženie postupne od juhozápadu prechádzať v nižších polohách väčšinou do dažďových zrážok. „Keďže sa vo výške môže otepliť nad nula stupňov Celzia skôr ako v nižších polohách, je v nočných a ranných hodinách možná tvorba ľadovice, a to najmä v južnej polovici územia,“ upozornili meteorológovia.
Teplý front podľa nich posunie rozhranie v ďalších dňoch ďalej na severovýchod. Naše územie sa tak dostane do teplého a vlhkého južného prúdenia. „Už vo štvrtok (5. 2.) očakávame, že v najteplejších oblastiach môžeme po dlhšom čase namerať teplotu vyššiu ako desať stupňov Celzia,“ dodal SHMÚ.