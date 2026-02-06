Na opatrnosť vyzýva vodičov aj Slovenská správa ciest.
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje v piatok ráno na hmlu na strednom a východnom Slovensku. Vydal preto výstrahy prvého stupňa. V niektorých okresoch treba počítať aj s poľadovicou. Informoval o tom na svojom webe.
Výstraha pred hmlou platí do 10.00 h v celom Prešovskom kraji a tiež v okresoch Námestovo, Tvrdošín, Spišská Nová Ves a Gelnica. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozornili meteorológovia.
Na opatrnosť vyzýva vodičov aj Slovenská správa ciest na svojom webe zjazdnost.sk. Hmla s viditeľnosťou do 100 metrov je podľa cestárov v lokalitách Šturec, Giraltovce, Iliašovce, Levoča, Branisko a Švábovská Stráň.
SHMÚ tiež vydal prvý stupeň výstrahy pre tvorbu poľadovice. Výstraha platí do 10.00 h v okresoch Spišská Nová Ves, Levoča a Poprad. Ústav pripomína, že tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, ako je doprava či pohyb osôb.