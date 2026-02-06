Rezort využil vlastný stavebný úrad, mestská časť nemala možnosť osadenie panelu pripomienkovať.
Bratislavské Nové Mesto vníma obavy obyvateľov z obrej LED obrazovky na budúcom sídle ministerstva obrany SR. Samospráva pripomína aj minulé problémy s podobnou obrazovkou na budove Tržnice. Keďže však rezort vlastní budovu aj pozemok, mestská časť nemá na novú obrazovku žiadny dosah. Vyplýva to z vyjadrení vedúcej referátu komunikácie Martiny Goffovej.
„Mestská časť si je vedomá obáv obyvateľov. Aj na základe skúseností z minulosti, najmä s LED obrazovkou na Tržnici, chápeme, že podobné prvky môžu pôsobiť rušivo a prispievať k vizuálnemu smogu v meste,“ skonštatovala Goffová.
Ministerstvo obrany nemuselo žiadať mestskú časť o súhlas s umiestnením plochy. Keďže zákon definuje Kukuricu ako stavbu vojenskej správy, všetky povolenia vydáva priamo rezortný stavebný úrad. „Mestská časť nemá možnosť ovplyvniť rozhodnutie o osadení ani prevádzke tejto obrazovky,“ podotkla Goffová.
Sťažnosti sú zatiaľ len na internete
Samospráva nateraz neeviduje žiadne oficiálne sťažnosti. Obyvatelia svoje výhrady smerujú najmä na sociálne siete, kde kritizujú nielen obrazovku, ale aj intenzívne nočné vysvietenie budovy. Svetelný smog podľa nich ničí pokojné bývanie. „Je to veľmi smutné, že sa na toto musíme dívať,“ odkazujú niektorí nespokojní susedia.
Mestská časť momentálne nerieši ani sťažnosti na hluk pri stavebných prácach. Vlani však vedenie samosprávy muselo dohodnúť prísne pravidlá s agentúrou BARMO po tom, čo hlučné práce opakovane rušili nočný pokoj.
Rezort obrany využíval budovu od roku 1989, no pre zlý stav ju v roku 2017 úplne zatvoril. Po aktuálnej rekonštrukcii v nej ministerstvo zriadi svoje hlavné sídlo. Obrazovku chce úrad využívať na prezentáciu svojich aktivít a dôležitých informácií.