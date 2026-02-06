Matúš Vallo kritizuje LED panel na Kukurici, označil ho za vizuálny smog

Matúš Vallo umiestnenie obrazovky považuje za výsmech občanom.
Veľkoplošný LED panel na Kukurici nemá súhlas mesta ani mestskej časti Nové Mesto. Informoval o tom Matúš Vallo na Facebooku. Pre túto stavbu vydáva povolenie ministerstvo obrany a jeho špecializovaný stavebný úrad. „Jej umiestnenie je však v rozpore s platným Územným plánom, podľa ktorého sú v tejto zóne prípustné len bilbordy a backlighty do 13 metrov štvorcových, pričom reklama, ktorá vytvára svetelný smog alebo inak obťažuje obyvateľov, nie je prípustná vôbec.“ píše Matúš Vallo.
Ďalej tvrdí, že s vizuálnym smogom bojuje už roky a umiestnenie obrazovky považuje za výsmech občanom.
5. februára 2026 o 12:44 Čas čítania 2:42 ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho?
5. februára 2026 o 14:04 Čas čítania 1:07 Finančná správa chystá veľké kontroly kaderníctiev a kozmetických salónov. Pri zistení nedostatkov hrozia pokuty až 40 000 eur