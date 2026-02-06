Vydávali sa za policajta a pracovníka NBS. Žena z Pezinka im dala 27-tisíc eur

Bratislavská polícia vyšetruje rozsiahly podvod, pri ktorom žena z Pezinka prišla o viac ako 27-tisíc eur.
Žena prišla o vyše 27 000 eur kvôli podvodníkom, ktorí sa vydávali za policajta a pracovníka Národnej banky Slovenska (NBS). Informovala o tom hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Silvia Šimková. Pripomína občanom, že policajti ich nikdy neprepájajú na pracovníka NBS. Taktiež nepýtajú cennosti či finančnú hotovosť a ani nežiadajú robiť niečo s financiami.
„Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Pezinku sa odvčera zaoberajú trestným činom podvodu, ktorý im bola nahlásiť poškodená žena,“ tvrdí hovorkyňa. Ako priblížila, ženu kontaktoval cudzí muž vydávajúci sa za policajta, ktorý jej oznámil, že sa mal niekto pokúsiť v banke zobrať úver na jej meno. „Po poskytnutí tejto informácie mala byť poškodená žena prepojená na pracovníka NBS,“ podotkla.
Ako doplnila, falošný pracovník NBS komunikoval cez aplikáciu WhatsApp, pričom ju mal naviesť na to, aby zašla do banky a vykonala prevod finančných prostriedkov vo výške 27 110 eur na účet, ktorý jej mal poskytnúť. „Financie poškodená žena zaslala a bola následne opäť kontaktovaná, že má ísť do banky požiadať o spotrebný úver vo výške 11 600 eur. Žiadané financie jej boli na jej účet zaslané, lenže účet bol následne zablokovaný a k peniazom sa nevie dostať,“ dodala polícia.