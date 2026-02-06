Hlavné témy
TASR
dnes 6. februára 2026 o 18:26
Čas čítania 1:10

Upozornenie pre rodičov: Z predaja sťahujú výrobky Nutrilon

Zdroj: Refresher/Ema Stanovská

Dojčenské výživy mohli byť kontaminované cereulidom.

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR prijal oznámenie od spoločnosti Danone, že sa z preventívnych dôvodov rozhodla stiahnuť z trhu v SR ďalšie výrobky dojčenskej výživy Nutrilon, v ktorých by mohli byť potenciálne prekročené akčné prahové hodnoty cereulidu. „Konkrétne typy týchto výrobkov sú uvedené na webovej stránke ÚVZ,“ informoval o tom komunikačný odbor úradu.

Cereulid je toxín, ktorý môže spôsobiť najmä nechutenstvo, nevoľnosť, vracanie, malátnosť, ale nie je možné vylúčiť aj závažnejšie dosahy na zdravie. Podľa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) sa môžu príznaky objaviť 30 minút až šesť hodín po konzumácii kontaminovanej potraviny. Podľa ECDC u mladších dojčiat môže cereulid zmeniť rovnováhu solí v organizme a viesť ku komplikáciám, ako je napríklad dehydratácia. Možné negatívne účinky na zdravie závisia od veku dojčaťa, pričom novorodenci a dojčatá mladšie ako šesť mesiacov sú vystavení vyššiemu riziku závažnejších dosahov.

Neodporúča sa užívať uvedené šarže týchto potravín

„ÚVZ v uplynulých dňoch dostal viacero varovných oznámení o stiahnutí dojčenských výživ cez systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá RASFF. Dôvodom je prítomnosť cereulidu v potravinách alebo preventívne stiahnutie z dôvodu predbežnej opatrnosti,“ uviedla zástupkyňa hlavného hygienika SR a vedúca sekcie ochrany a podpory zdravia ÚVZ SR Katarína Kubáni Kromerová.

4. februára 2026 o 14:00 Čas čítania 4:09 „Ak ovládajú systém, kontrola prestáva fungovať.“ Europoslanec Zdechovský vysvetľuje zlyhanie pri kauze haciend „Ak ovládajú systém, kontrola prestáva fungovať.“ Europoslanec Zdechovský vysvetľuje zlyhanie pri kauze haciend

Rovnako podľa nej dostali od viacerých prevádzkovateľov potravinárskych podnikov oznámenia o stiahnutí niektorých dojčenských výživ buď pre prítomnosti cereulidu v potravinách alebo z dôvodu predbežnej opatrnosti.

Zoznam šarží dojčenských výživ, ktorých sa týka stiahnutie z trhu, možno nájsť nájdete na stránke ÚVZ. „Priebežne ho aktualizujeme na základe relevantných informácií. Regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR overujú stiahnutie všetkých dotknutých výrobkov podľa distribučného zoznamu,“ podotkla Kubáni Kromerová.

Neodporúča používať uvedené šarže týchto potravín na prípravu stravy pre dojčatá. Zákazníci majú zároveň možnosť vrátiť dotknuté šarže potravín u predajcu, kde ju zakúpili. Vrátiť môžu aj otvorený výrobok.

Celý zoznam najdeš tu:
Nutrilon
Zdroj: Heureka.sk
Slovensko News Potraviny Slovensko
