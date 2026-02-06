Dojčenské výživy mohli byť kontaminované cereulidom.
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR prijal oznámenie od spoločnosti Danone, že sa z preventívnych dôvodov rozhodla stiahnuť z trhu v SR ďalšie výrobky dojčenskej výživy Nutrilon, v ktorých by mohli byť potenciálne prekročené akčné prahové hodnoty cereulidu. „Konkrétne typy týchto výrobkov sú uvedené na webovej stránke ÚVZ,“ informoval o tom komunikačný odbor úradu.
Cereulid je toxín, ktorý môže spôsobiť najmä nechutenstvo, nevoľnosť, vracanie, malátnosť, ale nie je možné vylúčiť aj závažnejšie dosahy na zdravie. Podľa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) sa môžu príznaky objaviť 30 minút až šesť hodín po konzumácii kontaminovanej potraviny. Podľa ECDC u mladších dojčiat môže cereulid zmeniť rovnováhu solí v organizme a viesť ku komplikáciám, ako je napríklad dehydratácia. Možné negatívne účinky na zdravie závisia od veku dojčaťa, pričom novorodenci a dojčatá mladšie ako šesť mesiacov sú vystavení vyššiemu riziku závažnejších dosahov.
Neodporúča sa užívať uvedené šarže týchto potravín
„ÚVZ v uplynulých dňoch dostal viacero varovných oznámení o stiahnutí dojčenských výživ cez systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá RASFF. Dôvodom je prítomnosť cereulidu v potravinách alebo preventívne stiahnutie z dôvodu predbežnej opatrnosti,“ uviedla zástupkyňa hlavného hygienika SR a vedúca sekcie ochrany a podpory zdravia ÚVZ SR Katarína Kubáni Kromerová.
Rovnako podľa nej dostali od viacerých prevádzkovateľov potravinárskych podnikov oznámenia o stiahnutí niektorých dojčenských výživ buď pre prítomnosti cereulidu v potravinách alebo z dôvodu predbežnej opatrnosti.
Zoznam šarží dojčenských výživ, ktorých sa týka stiahnutie z trhu, možno nájsť nájdete na stránke ÚVZ. „Priebežne ho aktualizujeme na základe relevantných informácií. Regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR overujú stiahnutie všetkých dotknutých výrobkov podľa distribučného zoznamu,“ podotkla Kubáni Kromerová.
Neodporúča používať uvedené šarže týchto potravín na prípravu stravy pre dojčatá. Zákazníci majú zároveň možnosť vrátiť dotknuté šarže potravín u predajcu, kde ju zakúpili. Vrátiť môžu aj otvorený výrobok.