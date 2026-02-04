Každý z nich získa približne 5,8 milióna eur.
Bežný večer v kaviarni sa v belgickej obci Zingem zmenil na veľkú oslavu. Skupina 21 kamarátov vyhrala jackpot EuroMillions vo výške 123 miliónov eur. O výhre sa ako prvý dozvedel majiteľ kaviarne Kim, ktorý v piatok kontroloval spoločný tiket, informuje The Brussels Times.
Priatelia hrávajú spolu už tri roky a do žrebovania sa zapájajú len vtedy, keď jackpot presiahne 100 miliónov eur. Každý z nich prispel sumou 5 eur. Výherné čísla overili v miestnej pekárni, kde si tiket aj kúpili.
Každý z výhercov získa približne 5,8 milióna eur. Hoci ich identita je v dedine známa, skupina chce zostať v anonymite. Zatiaľ nikto neplánuje dať výpoveď v práci a väčšina sa rozhodne, čo ďalej, až potom, keď uvidia peniaze na účte.