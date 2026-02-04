Hlavné témy
Natália Mišániová
dnes 4. februára 2026 o 19:08
Čas čítania 0:35

V Belgicku sa zmenil život partii priateľov: Spolu vyhrali 123 miliónov eur

V Belgicku sa zmenil život partii priateľov: Spolu vyhrali 123 miliónov eur
Zdroj: Flickr / Vic

Každý z nich získa približne 5,8 milióna eur.

Bežný večer v kaviarni sa v belgickej obci Zingem zmenil na veľkú oslavu. Skupina 21 kamarátov vyhrala jackpot EuroMillions vo výške 123 miliónov eur. O výhre sa ako prvý dozvedel majiteľ kaviarne Kim, ktorý v piatok kontroloval spoločný tiket, informuje The Brussels Times.

Priatelia hrávajú spolu už tri roky a do žrebovania sa zapájajú len vtedy, keď jackpot presiahne 100 miliónov eur. Každý z nich prispel sumou 5 eur. Výherné čísla overili v miestnej pekárni, kde si tiket aj kúpili.

Každý z výhercov získa približne 5,8 milióna eur. Hoci ich identita je v dedine známa, skupina chce zostať v anonymite. Zatiaľ nikto neplánuje dať výpoveď v práci a väčšina sa rozhodne, čo ďalej, až potom, keď uvidia peniaze na účte.

Stávkovanie sa môže stať vážnou závislosťou, pri ktorej hrozí vysoká finančná strata. Ak na sebe alebo svojom blízkom pozoruješ príznaky patologického hráčstva, vyhľadaj odbornú pomoc.
Zdroj: Flickr / Vic
