Slovenskí poslanci posunuli do druhého čítania prelomový zákon, ktorý má z ciest odstrániť státisíce nepoistených vozidiel.
Poslanci Národnej rady SR posunuli v utorok do druhého čítania návrh zákona, ktorý mení pravidlá pre nepoistené vozidlá. Nová právna norma zavedie automatické ukladanie pokút vodičom za chýbajúce povinné zmluvné poistenie (PZP) a umožní úradom vyradiť dlhodobo nepoistené autá z evidencie.
Ministerstvo vnútra vypracovalo tento návrh v spolupráci s rezortmi financií a dopravy po tom, čo Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) zverejnil výsledky svojej kontroly. Úrady odhadujú, že na Slovensku jazdí bez poistenia viac ako 300 000 vozidiel, pričom ďalších 300 000 nepoistených áut figuruje v systéme.
Čo prinesie nová legislatíva?
- Ministerstvo vnútra jednorázovo a hromadne vyradí z evidencie všetky vozidlá, ktoré nemajú uzatvorené PZP viac ako 24 mesiacov. Štát predpokladá, že tieto autá už reálne neexistujú. Rovnako vyradí aj autá, ktoré majitelia nechali dočasne odhlásené viac ako dva roky po uplynutí pôvodnej lehoty. Úrady však držiteľov vopred upozornia.
- Okresné úrady začnú automaticky kontrolovať poistenie a ukladať pokuty na základe dát zo Slovenskej kancelárie poisťovateľov. Ak majiteľ poistí auto s viac ako 30-dňovým oneskorením, zaplatí pokutu od 120 do 900 eur. Ak držiteľ uhradí sankciu do 15 dní, úrad mu odpustí tretinu sumy. Pri opakovanom porušení (každých 150 dní) sa pokuta zdvojnásobí.
- Stanice technickej a emisnej kontroly budú po novom povinne preverovať existenciu PZP. Ak vozidlo nebude poistené, technik mu kontrolu neschváli.
- Poisťovne musia bezodkladne informovať Slovenskú kanceláriu poisťovateľov o každej novej poistke, aby štát pracoval s presnými údajmi.
Kedy začnú platiť zmeny?
Zákon počíta s delenou účinnosťou:
- Od 1. mája 2026: Úrady začnú zasielať výzvy a spusti hromadné vyraďovanie neexistujúcich áut.
- Od 1. júla 2026: Štát spustí automatizované vydávanie pokút, kontroly na STK a začne zadržiavať doklady či tabuľky nepoistených vozidiel. 3. februára 2026 o 15:59 Čas čítania 0:40 V dvoch krajoch na Slovensku do rána napadne 12 cm snehu. Na ďalší deň sa výrazne oteplí3. februára 2026 o 15:43 Čas čítania 0:22 Žiak na základnej škole v Trnave podpálil spolužiačke vlasy. Oheň vytvoril pomocou spreja a zapaľovača