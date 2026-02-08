Zamestnanci hovorili o tom, že predávali pokazené mäso a prelepovali dátumy spotreby.
Štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia Českej republiky (SZPI) minulý rok zistila nedostatky asi v tretine reštaurácií KFC u našich susedov, pričom žiadnu reštauráciu nezatvorili. Reťazec tvrdí, že každý podnet bezodkladne rieši a prípady, o ktorých sa teraz hovorí, už vyriešili.
Dôvodom množstva kontrol v známych prevádzkach rýchleho občerstvenia boli hlavne tvrdenia zamestnancov o údajnom predaji pokazeného mäsa a prelepovaní dátumov spotreby.
SZPI spustila vyšetrovanie ako odpoveď na videá novinára Jana Tunu, ktorý vo svojich reportážach na YouTube kanále Tuna versus zverejnil rozhovory, v ktorých bývalí zamestnanci či brigádnici hovorili o tom, ako sa v reštauráciách podľa nich nakladalo s mäsom. KFC teraz vydalo nové vyhlásenie, ktorým reaguje na výsledky kontrol.
„Jedlo v našich reštauráciách je bezpečné“
Inšpekcia vykonala za posledný rok viac než 250 kontrol v reštauráciách reťazca, pričom žiadnu z nich z hygienických ani potravinovo-bezpečnostných dôvodov nezatvorili, tvrdí KFC. „Chceme našich zákazníkov uistiť, že jedlo vo všetkých reštauráciách KFC v Česku je bezpečné,“ píše sa v tlačovej správe.
„Podľa záverečnej správy Štátnej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcie (SZPI) z decembra minulého roka dosahujú reštaurácie KFC výsledky porovnateľné s priemerom celého gastronomického trhu. Celkom 67 percent kontrol v reštauráciách KFC prebehlo bez zistenia nedostatkov, zatiaľ čo priemer celého segmentu rýchleho občerstvenia činí 66 percent. V zostávajúcich prípadoch ide prevažne o drobné a bežné prevádzkové nedostatky, ktoré sú typické naprieč celým gastronomickým trhom,“ dopĺňa KFC.
„Každý podnet bezodkladne riešime“
KFC tiež vyzýva na upokojenie kontroverzií na internete, ktoré vraj vznikli vytrhnutím informácií z kontextu. „Uvedomujeme si, že verejná debata o bezpečnosti potravín môže niekedy pracovať s informáciami vytrhnutými z kontextu. Naším dlhodobým záväzkom preto zostáva opierať sa o overené fakty, konať transparentne a naše štandardy neustále zlepšovať. Dôvera zákazníkov totiž stojí na faktoch a každodennej zodpovednosti.“
Zároveň sľubuje, že v prípadoch, kde pochybili, urobia nápravu. „Každý jednotlivý podnet bezodkladne riešime a prijímame okamžité opatrenia, aby sme zabezpečili dodržiavanie najvyšších štandardov. Je tiež dôležité zdôrazniť, že niektoré prípady, o ktorých sa v súčasnosti hovorí, nie sú nové a boli už v minulosti vyriešené. Vo všetkých prípadoch sme prijali opatrenia hodnotené zo strany dozorných orgánov ako dostatočné.“