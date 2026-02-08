41-ročná americká lyžiarka Lindsey Vonn na olympiáde súťažila napriek vážnemu zraneniu.
Americká lyžiarka Lindsey Vonn sa aj napriek pretrhnutému prednému skríženému väzu v kolene postavila na štart olympijského zjazdu. Po jej páde preteky napokon prerušili, informuje CNN. Zo svahu ju odvážal vrtuľník.
V tejto sezóne bola Lindsey Vonn na stupňoch víťaziek v každom zjazde Svetového pohára a dvakrát dokonca vyhrala, čím si udržala vedenie v disciplíne. Je historicky najúspešnejšou pretekárkou v zjazde, so 45 víťazstvami vo Svetovom pohári.
Kariéru pôvodne ukončila v roku 2019 kvôli zdravotným problémom, no v roku 2024 podstúpila operáciu kolena s čiastočnou titánovou náhradou a v decembri sa ako 40-ročná vrátila k súťažnému lyžovaniu.