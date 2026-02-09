Kaliňákov biznis partner má spoločnú firmu so Strnadom starším: Ten na obrane získal zákazky za stovky miliónov

Investigatívne centrum Jána Kuciaka (ICJK) odhalilo biznisové prepojenie medzi partnerom ministra Roberta Kaliňáka a vplyvným českým zbrojárom Jaroslavom Strnadom.
Vedľa vily v Chorvátsku, ktorú minister obrany Robert Kaliňák zatajil v majetkovom priznaní, má nehnuteľnosť aj rakúska firma PANN Holding. A za tou je tiež cítiť Kaliňáka, hoci ju vlastní jeho obchodný partner. Ako zistilo ICJK v spolupráci s Nadáciou Zastavme korupciu, firma okrem nehnuteľností v Chorvátsku robí biznis s Jaroslavom Strnadom. Jemu a jeho synovi Michalovi Kaliňákov rezort v uplynulých rokoch odklepol viacero zmlúv za stámilióny eur.
Dedina Bošana na chorvátskom ostrove Pag je od Bratislavy vzdialená asi 7 hodín cesty autom. Po trase míňame mesto Zadar, odtiaľ to už do Bošany trvá iba asi hodinu. Za Zadarom spája ostrov Pag s pevninou cestný most. Cesta je pohodlná, nekomplikuje ju žiadna zbytočná logistika spojená s trajektami.
Nakoniec prechádzame cez posledné mestečko, ktoré sa rovnako ako celý ostrov volá Pag. Má asi štyritisíc obyvateľov, toto číslo však prudko kolíše. Počas letnej sezóny rastie, v zime je skoro vyľudnené.
Po úzkych vidieckych cestách prichádzame k odľahlej osade asi štrnástich domov na útese nad malou zátokou a plážou Rozin Bok. Tú majú obyvatelia, ktorí tu vlastnia domy a vily, skoro ako svoju vlastnú, súkromnú.
Na inak pomerne zaspato a zastrčene pôsobiacej osade je najzaujímavejšie to, že takmer všetky domy a pozemky s výhľadom na more tu podľa chorvátskeho katastra vlastnia Slováci a Slovenky známych mien.
Novú veľkú luxusnú vilu, ktorú neuviedol minister obrany Robert Kaliňák v majetkovom priznaní, vlastní jeho manželka Zuzana. Viac ako tritisícmetrový pozemok vhodný na výstavbu tu vlastní Jaroslav Haščák. Až tri nové luxusne pôsobiace biele vily modernej architektúry zase vlastní Martina Kánová, manželka známeho bratislavského advokáta Vladimíra Kána.
Investigatívne centrum Jána Kuciaka a Nadácia Zastavme korupciu teraz odhalili, že ďalší dom takmer oproti Kaliňákovcom vlastní rakúska firma PANN Holding. Jej vlastníkom je Kaliňákov človek – jeho bývalý podriadený, manažér a biznis partner – Peter Šimko.
Firma PANN Holding je zaujímavá nielen pre dom, ktorý v roku 2024 kúpila ako investíciu na rekonštrukciu – naozaj vyzerá tak, že rekonštrukciu potrebuje – ale aj kvôli tomu, že prepája Šimka a Kaliňáka s impériom rodiny Strnadovcov.
Šimko totiž cez PANN Holding vlastní 49-percentný podiel v českej firme KAUMY Group, ktorá je súčasťou holdingovej štruktúry Jaroslava Strnada pod názvom CE Industries. Jaroslav Strnad je zakladateľom zbrojárskeho impéria zastrešeného skupinou Czechoslovak Group (CSG), ktorú dnes vlastní a ovláda jeho syn Michal.
Ten sa pred pár dňami po úspešnom vstupe CSG na burzu stal najbohatším zbrojárom sveta. Nepochybne mu k tomu pomohli aj výrazné zákazky od slovenského ministerstva obrany vrátane rámcovej zmluvy na muníciu za 58 miliárd eur. Tú Kaliňákovo ministerstvo s CSG uzavrelo v decembri minulého roku a tvrdí, že sumu nevyčerpá Slovensko, ale môžu sa pripojiť aj iné štáty.
Nielen CSG syna Michala, ale aj firmy vo vlastníctve jeho otca Jaroslava na Slovensku získavajú verejné zákazky za stámilióny eur, pričom niektoré im práve Robert Kaliňák odklepol bez riadnej súťaže.
Napríklad dodávku bojových vrtuľníkov Black Hawk, ktorých cena sa postupne vyšplhala až na 250 miliónov eur, o ktorých Investigatívne centrum Jána Kuciaka informovalo viackrát v priebehu minulého roka.
„Absolútne nie,“ reagoval minister obrany Robert Kaliňák na otázku, či sa necíti byť v konflikte záujmov, keď jeho biznis partner Šimko podniká s Jaroslavom Strnadom, „pretože ak sa nemýlim, tak v tej firme sa venujú avivážam a džemom.“