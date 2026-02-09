Nový prehľad má pomôcť lepšie sa orientovať v dôchodkových nárokoch a finančnom plánovaní.
Poistenci na Slovensku dostanú už v tomto roku po prvý raz oficiálny prehľad o tom, aký dôchodok môžu v budúcnosti očakávať. Sociálna poisťovňa začne rozosielať individuálne dôchodkové odhady, ktoré majú ľuďom pomôcť lepšie sa zorientovať v ich budúcich príjmoch na penzii.
Prvé zásielky naplánovali na máj 2026, informuje sociálna poisťovňa na svojom webe.
Čo bude prognóza obsahovať
Od tohto roku bude zasielanie dôchodkovej prognózy povinnosťou. Dokument bude obsahovať informácie o nárokoch zo štátneho dôchodkového systému a z druhého piliera. O niekoľko rokov neskôr sa rozsah prognózy rozšíri aj o údaje z tretieho piliera a ďalších foriem dôchodkového sporenia, ak sa na nich poistenec zúčastňuje.
Cieľom novinky je poskytnúť poistencom súhrnný obraz o ich budúcom zabezpečení na dôchodku, aby mohli včas zvážiť úpravu svojich úspor alebo sporenia.
Informácie bude možné získať elektronicky aj v papierovej forme. Sociálna poisťovňa uprednostní e-mailové doručenie, ak má k dispozícii adresu poistenca. V opačnom prípade dokument odošle poštou alebo sprístupní v elektronickej schránke. Vo všetkých prípadoch bude prognóza dostupná aj v online účte poistenca.
Ako často poisťovňa tento prehľad pošle, bude závisieť od veku konkrétneho poistenca. Zavedenie systému umožnila legislatívna zmena schválená parlamentom.