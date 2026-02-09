Podvodník na WhatsAppe sa vydáva za rodinného príslušníka alebo známu osobu.
Polícia SR na svojom facebookovom profile upozorňuje ľudí na nový podvod, ktorý sa šíri cez WhatsApp. Podvodnú správu, ktorej cieľom je vylákať peniaze od ľudí, dostali v týchto dňoch stovky ľudí.
Na čo si dať pozor
„Podvodník sa vydáva za rodinného príslušníka alebo známeho, požiada o ‚krátku pôžičku‘ a pošle číslo účtu. Podvodník sa spolieha na to, že máte hlavu plnú iných vybavovačiek a v rýchlosti pošlete peniaze na požadovaný účet. Píše z neznámeho čísla, ale tón konverzácie je taký, aby ste uverili, že ide o vášho blízkeho,“ informuje polícia.
Ďalej upozorňuje na to, že rodinní príslušníci si nepýtajú peniaze, aby ste ich poslali na účet, ktorý je cudzí. Ak niekto pri žiadosti o peniaze vytvára nátlak na rýchle zaslanie peňazí, ide o varovný signál.