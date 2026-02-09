Päťpercentnú hranicu by prekročilo celkom 7 strán.
Na základe najnovšieho prieskumu štátnej agentúry Infostat, ktorý realizovali v decembri 2025, koalícia stráca väčšinu. Päťpercentnú hranicu by prekročilo celkom 7 strán. Súčasná koalícia by v parlamente nezískala potrebných 76 kresiel.
Smer-SD si drží len 16,4 %, naopak, Progresívne Slovensko si upevňuje pozíciu lídra s náskokom 20,8 %.
S miernym poklesom by sa do parlamentu dostal Hlas-SD so 7,5 %. Na sile naberá aj mimoparlamentná Republika a KDH, ktoré by obsadili tretiu priečku s 9,2 %.
Top sedmičku najsilnejších strán dopĺňajú Demokrati so 6,9 % a Hnutie Slovensko s 5,5 %.
Pred bránami Národnej rady SR by prekvapivo ostala strana SaS so 4,9 %, neskôr Maďarská Aliancia s rovnakým výsledkom, potom SNS s 3,2 % a Sme Rodina so ziskom 3 %.