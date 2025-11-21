Nové prieskumy ukázali, kde sú najväčšie rozdiely v nedostatku peňazí.
Chudoba na Slovensku najviac postihuje deti a ľudí žijúcich v regiónoch, kde majú vysoké životné náklady, no chýba im pracovná ponuka. V minulom roku boli deti vystavené väčšiemu riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia ako dospelí či starší obyvatelia, vychádza z európskeho zisťovania EU SILC.
Vo vekovej skupine 0 – 17 rokov dosiahlo riziko chudoby a sociálneho vylúčenia hodnotu 22,6 %. Podľa Štatistického úradu SR za rok 2024 s vyšším vekom na Slovensku klesal podiel osôb ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením. U osôb starších ako 65 rokov zistili najnižšie riziko chudoby a sociálneho vylúčenia (12,8 %).
„V tejto vekovej skupine sme zaznamenali ohrozenie chudobou až o 5,5 p.b. nižšie ako je u celkovej populácie. Vo vekovej skupine (18 – 64 rokov) bola miera rizika chudoby alebo sociálneho vylúčenia mierne vyššia ako u celkovej populácie Slovenska (o 0,2 p.b.),“ uvádzajú.
Rozdiely nepretrvávajú len vo veku, ale aj v pohlaví, a to najmä medzi staršími obyvateľmi. Ženy vo veku nad 65 rokov boli rizikom chudoby alebo sociálneho vylúčenia ohrozené 1,3-násobne viac ako muži v rovnakom veku. „V ostatných sledovaných vekových skupinách sa väčší rozdiel medzi pohlaviami neprejavil, môžeme však konštatovať, že ženy boli viac ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením ako muži,“ upozorňuje Štatistický úrad SR.
V riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia bolo na Slovensku za rok 2024 vyše 980-tisíc ľudí, čo je 18,3 % celkového obyvateľstva Slovenska. Niektoré domácnosti a jednotlivci sú ohrození príjmovou chudobou (14,5 %), závažnou materiálnou a sociálnou depriváciou (7,6 %) alebo veľmi nízkou intenzitou práce (3,8 %).
V období od roku 2020 sa stav chudoby zhoršuje, tempo rastu miery rizika chudoby alebo sociálneho vylúčenia sa však podľa štatistikov spomaľuje. Najviac ľudí postihnutých týmto problémom žije v Prešovskom kraji (28,0 %), Košickom kraji (23,3 %), Banskobystrickom kraji (23,1 %) alebo v Nitrianskom kraji (19,4 %). Lepšie sú na tom ľudia v Bratislavskom kraji (8,6 %), Trnavskom kraji (12,1 %) a Trenčianskom kraji (15,2 %).