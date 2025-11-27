Inšpektori urobili v októbri 3 200 kontrol.
Inšpektori Štátnej veterinárnej a potravinovej správy urobili v októbri celkovo 3 284 kontrol potravín vo výrobniach, obchodoch a skladoch po celom Slovensku, informovala SVPS.
Pri kontrolách našli 635 nedostatkov. Najčastejšie išlo o chyby v hygiene prevádzok, nedostatočné označenie tovaru, predaj po dátume spotreby či porušení poravidiel pri skladovaní.
Za nedostatky udelili inšpektori 45 blokových pokút v hodnote 2 090 € priamo na mieste. V správnom konaní rozdali 119 pokút v celkovej výške vyše 224-tisíc €, pričom najvyššia bola 18 000 €.
V trebišovskej výrobni potravín v sklade našli živé larvy.
V Čadci našli plesnivé steny.
V Starej Ľubovni predaj po dátume spotreby a minimálnej trvanlivosti
Všetky detaily si prečítaj v oficiálnej správe ŠVPS.