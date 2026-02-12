Večer nás čaká daždivé počasie, ktoré má vydržať až do rána.
Teplý vzduch, ktorý prúdi na naše územie, dnes výrazne zvýši teploty. Na západe krajiny teplota vystúpi až na +14 °C, zatiaľ čo zvyšok územia očakáva hodnoty od +6 do +10 °C. Dnešok sa tak stane rekordne najteplejším dňom tohto roka. Teploty prekročia dlhodobý priemer pre toto obdobie až o 6 až 8 °C.
Večer však prinesie zmenu v podobe dažďa, ktorý potrvá celú noc až do piatkového rána. Hoci piatok nebude teplejší ako sobota, stále bude pomerne teplo od +6 do +12 °C, teplé počasie vydrží až do soboty. Potom nás však čaká výrazné ochladenie.
