Národný dopravca plánuje prebudovať štruktúru svojich pracovných miest tak, aby zodpovedala moderným trendom a reálnemu objemu práce.
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) zníži v roku 2026 počet svojich zamestnancov. Národný dopravca zrealizuje hromadné prepúšťanie v súlade so Zákonníkom práce a platnou kolektívnou zmluvou. Hovorca spoločnosti Ján Baček v piatok potvrdil, že firma týmto krokom reaguje na zmeny v organizácii práce a potrebu zefektívniť hospodárenie.
Vedenie spoločnosti vysvetľuje optimalizáciu najmä rozvojom digitálnych predajných kanálov a zmenou v štruktúre predaja cestovných lístkov. ZSSK chce zosúladiť počet pracovných miest s reálnym objemom práce a finančnými možnosťami firmy. Cestujúci čoraz viac využívajú online nákup, čo prirodzene znižuje potrebu personálu v kamenných pokladniciach.