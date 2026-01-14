Mnohé školy však upozorňujú, že na novinku zatiaľ nie sú dostatočne pripravené.
Deviataci a ich rodičia budú tento rok podávať prihlášky na stredné školy cez nový online systém. Všetko má fungovať na jednej webovej stránke, od vyhľadania škôl až po odoslanie prihlášky, informovali o tom tvnoviny.sk.
Cieľom je ušetriť čas a zjednodušiť celý proces
Systém má byť prepojený s databázami, takže veľa údajov sa bude dopĺňať automaticky a nebude ich treba vypisovať ručne. Zatiaľ však panuje veľa nejasností. Nie je isté, či sa budú dať prihlášky posielať aj cez EduPage a ako sa budú nastavovať priority škôl. Školy aj kariérni poradcovia upozorňujú, že na nový systém ešte neboli poriadne vyškolení. Prihlášky sa budú podávať od 8. do 20. februára, teda už o niekoľko týždňov.
