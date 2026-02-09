Hlavné témy
TASR
dnes 9. februára 2026 o 18:16
Čas čítania 0:29

Fico sa stretol s novým ruským veľvyslancom. Zdôraznil význam dialógu, ktorý má Slovensko záujem viesť s Ruskom

Fico sa stretol s novým ruským veľvyslancom. Zdôraznil význam dialógu, ktorý má Slovensko záujem viesť s Ruskom
Zdroj: Facebook / Robert Fico

Od Andrejeva prijal poverovaciu listinu prezident SR Peter Pellegrini ešte minulý týždeň.

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) sa v pondelok stretol s novým ruským veľvyslancom na Slovensku Sergejom Andrejevom. Opätovne pritom zdôraznil význam konštruktívneho dialógu, ktorý má Slovensko záujem viesť s Ruskom. Informoval o tom tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

„Pripravujú sa všetky opatrenia na obnovenie činnosti medzivládnej komisie pre hospodársku spoluprácu, riešia sa praktické otázky vzájomných rusko-slovenských vzťahov, ako je napríklad starostlivosť o ruské vojenské cintoríny či spolupráca v oblasti kultúry. Predmetom stretnutia bola aj diskusia o oslavách oslobodenia Bratislavy a víťazstva nad fašizmom v Moskve,“ informoval úrad vlády.

Od Andrejeva prijal poverovaciu listinu prezident SR Peter Pellegrini minulý týždeň. Nový vedúci ruskej diplomatickej misie na Slovensku vystriedal Igora Bratčikova, ktorý pôsobil na tomto poste od 23. októbra 2020 do 2. decembra 2025.

Súvisiace témy:
Slovensko Polícia SR Politika Robert Fico
Domov
Zdieľať
Diskusia