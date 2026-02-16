Prípad vyšetruje polícia.
Polícia v Košiciach pátra po neznámom páchateľovi, ktorý z balkóna strieľa zo vzduchovky na ľudí. Incidenty sa opakujú najmä počas nocí, keď je v blízkom bare hluk a hudba hrá do skorého rána, informovali na svojom webe noviny.sk.
Polícia zaistila päť zbraní
Od začiatku roka 2026 polícia eviduje štyri prípady s ľahkými zraneniami. V jednom prípade lekári mužovi vybrali projektil z tela. Koncom minulého roka páchateľ zasiahol aj ženu, ktorá rovnako skončila v rukách lekárov.
Starosta Igor Petrovčík upozorňuje, že obyvatelia sa dlhodobo sťažujú na hluk z prevádzky. Opakovane navrhoval skrátiť otváracie hodiny, no zatiaľ bez úspechu. Zdôraznil, že brať spravodlivosť do vlastných rúk nie je riešenie.
Policajti zaistili päť vzduchových zbraní u jednej osoby, ich spojenie s útokmi sa však nepotvrdilo. Prípad je naďalej v štádiu vyšetrovania.