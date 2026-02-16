Cez Moju ePoštu si zákazníci nastavia notifikácie, splnomocnenia či doposielanie zásielok bez opakovanej návštevy pobočky.
Väčšinu poštových služieb dnes vybavíš aj bez návštevy pobočky. Prostredníctvom portálu Moja ePošta si môžeš zriadiť splnomocnenie na preberanie zásielok, nastaviť SMS alebo e-mailové notifikácie namiesto žltých lístkov, predĺžiť odbernú lehotu, požiadať o doposielanie pošty na inú adresu či zriadiť P.O.BOX, informovala Slovenská pošta na webe.
Na využívanie služieb ti stačí vytvoriť účet Pošta ID a jednorazovo overiť svoju identitu. Po vyplnení žiadosti online získaš kód, s ktorým a s dokladom totožnosti navštíviš ktorúkoľvek poštu. Držitelia Poštovej karty môžu overenie vybaviť aj elektronicky bez osobnej návštevy.
Registrovaní zákazníci môžu zároveň pohodlne platiť za služby online kartou, cez Apple Pay, Google Pay alebo internetbanking.