Žilinka odmieta premiérové obvinenia z nadŕžania opozícii.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka odmietol vyjadrenia predsedu vlády Roberta Fica z nedeľnej tlačovej besedy o legislatíve ku kajúcnikom. Na sociálnej sieti označil premiérove výroky za útok na slovenskú prokuratúru aj na svoju osobu vo funkcii generálneho prokurátora. Takéto správanie podľa neho demokratický a právny štát nemôže akceptovať.
„Najvyšší predstaviteľ výkonnej moci sa celkom zjavne snaží ovplyvniť činnosť generálneho prokurátora a prokuratúry. To nikdy nedopustím,“ uviedol Žilinka. Reagoval tak na premiérovu kritiku jeho podania na Ústavný súd SR, ktorým Žilinka napadol novelu Trestného poriadku o spolupracujúcich osobách. Fico toto podanie označil za nepriateľské gesto a tvrdil, že prokuratúra bojuje na strane opozície. Premiér tiež vyslovil podozrenie, že vedenie prokuratúry chce zmeniť vládnu koalíciu a chráni opozičné subjekty pred stíhaním.
Reakcia na obvinenia z politizácie
Generálny prokurátor tvrdí, že tieto vyjadrenia nemajú oporu v realite. Odmietol, že by pri výkone funkcie prihliadal na záujmy strán či verejný tlak. Svoje podanie na Ústavný súd označil za odbornú právnu reakciu na legislatívu, o ktorej protiústavnosti je presvedčený.
„Povedať, že generálny prokurátor sa podaním na ÚS postavil na stranu udavačov a gaunerov, je jednoducho nehanebnosť. Čo si to vôbec dovoľujete, pán predseda vlády SR? Skutočne ste stratili súdnosť?“ napísal Žilinka. Na záver zdôraznil, že svoju pôsobnosť nikdy nekoordinoval so žiadnym politikom.