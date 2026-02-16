V byte objavili približne dva kilogramy látky, ktorá mohla byť ortuťou.
Žilinskí hasiči zasahujú v pondelok predpoludním pri náleze nebezpečnej látky v bytovom dome na Martinskej ulici na žilinskom sídlisku Vlčince. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline.
Ako pre TASR upresnila krajská hasičská hovorkyňa Mária Pohanková Zahatlanová, na zásah boli vyslaní traja príslušníci HaZZ, ktorí našli dva kilogramy látky, pričom pravdepodobne išlo o ortuť. „Hasiči vymedzili priestor, skontrolovali hermetické uzavretie látky a odovzdali príslušníkom enviropolície,“ priblížila Pohanková Zahatlanová.
10. februára 2026 o 6:28 Čas čítania 1:08 Boj proti šedej ekonomike pokračuje: Finančná správa predstavila plány, ako stopnúť úniky vo výške skoro 400 miliónov eur
5. februára 2026 o 12:44 Čas čítania 2:42 ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho?