Súd rozhodol, že médium sa musí novinárke ospravedlniť a zaplatiť tisíc eur.
Novinárka Monika Tódová spolu s bývalým manželom Mirekom Tódom uspela v spore s portálom Hlavný denník. Mestský súd Bratislava IV rozhodol, že sa im musí ospravedlniť za článok, ktorý spochybňoval, ako si zabezpečili bývanie. Rozsudok je právoplatný, portál má zaplatiť tisíc eur ako nemajetkovú ujmu. Ospravedlniť sa musí aj vydavateľstvu Denníka N za tvrdenia o údajnom vyplácaní novinárov „načierno“.
Súd sa pokúsil vypočuť aj autorku článku, Anetu Leitmanovú, no zistil, že taká osoba neexistuje. Jej identitu nepoznal ani šéfredaktor portálu, hoci pod jej menom vyšli desiatky textov.
Súd zároveň zdôraznil, že médium nesie zodpovednosť aj za prevzaté informácie. „Prevzatie výrokov iných nemá vplyv na objektívnu zodpovednosť žalovaného,“ uvádza sa v rozhodnutí. Tódová poďakovala vedeniu Denníka N za právnu podporu.