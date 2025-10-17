Kategórie
Domov
Katarina Jánošíková
dnes 17. októbra 2025 o 15:34
Čas čítania 0:26

V meste, neďaleko čerpacej stanice, sa pohyboval medveď. Informovala o tom polícia

V meste, neďaleko čerpacej stanice, sa pohyboval medveď. Informovala o tom polícia
Zdroj: TASR/Milan Kapusta

V prípade ohrozenia alebo opätovného výskytu zvieraťa treba volať na linku 158.

Polícia upozorňuje obyvateľov Tlmáč v okrese Levice na pohyb medveďa hnedého v meste. Spozorovaný bol v piatok ráno v oblasti Továrenskej ulice, pohyboval sa v okolí cesty v blízkosti čerpacej stanice. Následne ušiel do blízkeho lesíka, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.


O pohybe medveďa informovali zásahový tím pre medveďa hnedého. Polícia vyzýva občanov k zvýšenej opatrnosti a obmedzeniu pohybu v tejto lokalite. V prípade ohrozenia alebo opätovného výskytu zvieraťa treba volať linku 158. Na pohyb medveďa v blízkosti Levíc upozorňovali v pondelok 13. októbra aj okolité obce. Šelma sa pohybovala za bažantnicou v obci Starý Tekov v blízkosti rieky Hron a mimo zastavaného územia.

25. júla 2025 o 17:19 Čas čítania 0:31 Medveď na Orave dal mužovi „facku“ a zmizol v lese. Incident sa odohral len kúsok od chát Medveď na Orave dal mužovi „facku“ a zmizol v lese. Incident sa odohral len kúsok od chát
6. júla 2025 o 13:40 Čas čítania 0:35 Chcel si spraviť selfie s medveďom, doplatil na to životom. Talianskeho turistu v Rumunsku zabila šelma Chcel si spraviť selfie s medveďom, doplatil na to životom. Talianskeho turistu v Rumunsku zabila šelma
17. októbra 2025 o 10:49 Čas čítania 0:41 Objavili jedného z najstarších dinosaurov. Po Zemi sa pohyboval pred 230 až 225 miliónmi rokov Objavili jedného z najstarších dinosaurov. Po Zemi sa pohyboval pred 230 až 225 miliónmi rokov
Medvedica.
Medvedica. Zdroj: FOTO TASR/Radovan Stoklasa
