Boris Valábik o ZOH 2026: Slováci majú šancu na medailu, sme veľmi blízko k obrovskému úspechu

Slovenskí hokejisti sú na ZOH 2026 vo štvrťfinále a fanúšikovia začínajú snívať o veľkom úspechu.
Slovenskí hokejisti sa na Zimných olympijských hrách 2026 prebojovali do štvrťfinále. Pri najbližšom zápase sa postavia proti tímu Nemecka alebo Francúzska. O šanciach nášho tímu, možnom súperovi aj medailových ambíciách, sme sa porozprávali s bývalým reprezentantom Borisom Valábikom.
Valábik patrí medzi známe mená slovenského hokeja. Svoju kariéru začal v domácej súťaži, no medzinárodnú pozornosť získal najmä pôsobením v NHL, kde obliekal dres tímu Atlanta Thrashers. Po ukončení aktívnej kariéry sa venuje trénerskej a komentátorskej činnosti.
Lepšieho súpera ako Nemecko by sme si nemohli želať
Valábik predpokladá, že sa do štvrťfinále prebojuje Nemecko: „Dobre vieme, že im máme čo oplácať. Myslím si, že viacerým sa vynoria myšlienky na Košice v roku 2019, kedy sa práve Nemci v závere zápasu postarali heartbreakom o to, že sme nešli ďalej.“
Podľa bývalého hokejistu ide o silný tím s výraznými osobnosťami, ako Draisaitl, Stützle a Peterka. „Menovaní hráči by nám mohli robiť problémy. Ale naši chalani už ukázali, že vedia hrať fantasticky aj proti favoritom či ultra favoritom, ako sú Švédi a Fíni. Keď sa pozrieme na štvrťfinálové dvojice, nemôžeme si klamať, Nemecko je najprijateľnejší súper, akého sme mohli dostať. Tie ostatné dvojice, to je niečo, čo nikto pred olympiádou nečakal,“ povedal pre Refresher.
Podľa Valábika má slovenský tím šancu na medailu, zlato si však pre seba ukradne tím Kanady. „Nie je v mojej náture tipovať dopredu, ale na medaile Slováci určite majú. Najhorúcejším favoritom však zostáva Kanada. Potvrdzujú to aj na turnaji a bolo by veľkým prekvapením, ak by to tak nebolo. Kanade sa chce vyhnúť úplne každý. V tesnom závese sú Spojené štáty so Švédmi. Tieto tri tímy nechce nikto,“ hovorí športový komentátor Valábik.
Veľký úspech je na dosah
Súčasná generácia má podľa neho potenciál nadviazať na úspechy „zlatých chlapcov z Göteborgu“ a je veľmi blízko k veľkému výsledku: „Určite áno. Tí chalani majú veľkú príležitosť spraviť históriu a už teraz na nich môžeme byť hrdí. Na papieri by však bolo nádherné, ak by jedna z medailí visela na ich krkoch. Oni si na jednej strane musia uvedomiť, ako blízko sú k niečomu špeciálnemu, a na druhej strane si tým nenechať zviazať ruky, lebo už teraz je na nich vyvíjaný príliš veľký tlak. Budú hrať štvrťfinále na olympijských hrách. To je pre niektorých hráčov najväčší zápas ich kariér. Dúfam preto, že si toto nebudú čítať, ale áno, sme veľmi blízko k obrovskému úspechu. Z role analytika môžem objektívne povedať – máme veľkú šancu spraviť obrovskú vec,“ tvrdí Valábik.