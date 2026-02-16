Poisťovňa zároveň avizuje ďalšie nové benefity.
Poistenci Všeobecnej zdravotnej poisťovne využívajú benefity čoraz častejšie. V roku 2025 podali viac ako 750-tisíc žiadostí o finančný príspevok z programu Peňaženka zdravia. Najväčší záujem bol o príspevky na lieky a dietetické potraviny, nasledovali príspevky na zubnú starostlivosť a okuliare. Rastie aj počet žiadostí o podporu nepovinného očkovania, informovala poisťovňa na webe.
Poisťovňa aktuálne ponúka viac ako 150 benefitov a zliav
Jednotlivec môže ročne získať príspevky do výšky 100 eur, rodiny až 800 eur, podmienkou je absolvovanie preventívnych prehliadok. Viac ako 200-tisíc poistencov si aktivovalo vernostný program, ktorý zahŕňa aj online psychologické poradenstvo.
V ponuke sú aj služby, ako konzultácie s lekárom 24 hodín denne, možnosť online rezervácie termínu či monitorovanie zdravotných údajov na diaľku. VšZP zároveň avizovala, že v najbližších týždňoch predstaví ďalšie nové výhody pre poistencov.