Experti upozorňujú na viaceré riziká.
Obavy z bezkontaktných krádeží peňazí z platobných kariet sa medzi ľuďmi pravidelne vracajú. Odborníci však upozorňujú, že hoci je takýto útok technicky možný, v praxi sa objavuje len veľmi zriedkavo. Bezkontaktné karty fungujú cez technológiu NFC s dosahom len niekoľkých centimetrov, a navyše majú nastavené limity pre platby bez zadania PIN-u, informuje Seznam Zprávy.
Pre väčší pocit bezpečia možno použiť puzdro s RFID ochranou, ktoré blokuje elektromagnetický signál. Jednoduchou alternatívou je aj zabalenie karty do alobalu. Takéto tienenie funguje ako bariéra medzi kartou a prípadnou čítačkou.
V hre sú aj vážnejšie riziká
Banky zároveň upozorňujú, že omnoho častejšie sú iné typy podvodov, napríklad telefonáty falošných bankárov, podvodné investície či kopírovanie údajov z magnetického prúžku karty (tzv. skimming). Ten je pritom považovaný za najslabšie miesto, a ak to banka umožňuje, odborníci odporúčajú jeho používanie obmedziť.
Ochranu si zaslúžia aj kľúče od auta s bezkľúčovým odomykaním. Zlodeji dokážu zosilniť ich signál a vozidlo odomknúť v priebehu pár sekúnd. Aj tu môže pomôcť špeciálne tieniace puzdro.
Netreba podliehať panike, no základná prevencia sa oplatí. Nastavenie notifikácií o platbách a sledovanie podozrivých transakcií je dnes samozrejmosťou, ktorá môže zabrániť väčším škodám.