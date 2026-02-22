Platí to pre tých, ktorí v minulom roku odpracovali minimálne 40 hodín dobrovoľníctva a majú o tom potvrdenie.
Okrem 2 % z dane môžeš v niektorých prípadoch poukázať až 3 %. Táto možnosť platí pre ľudí, ktorí sa venujú dobrovoľníckej činnosti. Musíš však predložiť potvrdenie o tom, že si odpracoval minimálne 40 hodín dobrovoľníckych prác. Môže ísť napríklad o občianske združenie, športový klub, sociálne služby alebo inú verejnoprospešnú organizáciu.
3 % je možné poukázať iba neziskovej organizácii. Ak podmienku dobrovoľníctva nespĺňaš, stále môžeš rozhodnúť o základných 2 % z dane.
Prečítaj si celý článok o tom, ako fungujú 2 % z dane v roku 2026.
21. februára 2026 o 14:00 Čas čítania 0:49 AKTUÁLNE: Slovensko zasiahlo menšie zemetrasenie. Otrasy hlási najmä Bratislava a okolie
18. februára 2026 o 5:43 Čas čítania 0:24 Fiktívna živnosť ťa môže stáť tisíce eur. Úrady preverujú skutočný spôsob práce