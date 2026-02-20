Ľudia narodení po roku 1981 budú musieť čeliť nevýhodám, ktoré staršie ročníky nemali.
- Ľudia narodení približne po roku 1981 môžu mať v budúcnosti nižšie dôchodky, pretože od roku 2004 sa doba štúdia na strednej a vysokej škole už nezapočítava do obdobia dôchodkového poistenia. Tento rozdiel môže mať výrazný dopad na výšku dôchodkov pre tieto ročníky.
- Okrem štúdia sa zmenili aj pravidlá pre započítavanie obdobia evidencie na úrade práce. Od roku 2001 sa táto doba započítava len v prípade, že osoba poberala dávky, a od roku 2004 sa už nezapočítava vôbec. To znamená, že ľudia narodení po roku 1981 môžu mať kratšiu dobu poistenia v porovnaní so staršími ročníkmi, vysvetľuje odborník Jozef Mihál.
- Pre ženy je znevýhodnením aj to, že od roku 2004 sa do obdobia poistenia síce započítava doba výchovy detí, no len s nízkym bodovým hodnotením. To môže ovplyvniť ich priemerný mzdový bod, z ktorého sa počíta výška dôchodku. To môže mať za dôsledok zníženie celkovej sumy dôchodku.
Prečo je to dôležité: Zmeny v pravidlách pre započítavanie rôznych období môžu mať výrazný dopad na výšku dôchodkov pre budúce generácie penzistov. Mihál varuje, že ľudia narodení po roku 1981 budú musieť čeliť nevýhodám, ktoré staršie ročníky nemali.
Širší kontext: Dôchodkový systém sa menil v rokoch 2001 a 2004, čo ovplyvnilo spôsob, akým sa započítava doba štúdia, evidencie na úrade práce a výchovy detí. Kým staršie ročníky majú tieto obdobia započítané, mladší poistení budú mať kratšie obdobia dôchodkového poistenia. Tieto zmeny môžu v budúcnosti viesť k nižším dôchodkom a väčším rozdielom medzi jednotlivými ročníkmi.
