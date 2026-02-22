Zistili 479 nedostatkov, najmä v oblasti označovania, hygieny a predaja po dátume spotreby.
Inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ v januári 2026 vykonali 1637 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Úradná kontrola bola vykonaná u 580 právnych subjektov a 932 prevádzok. Nedostatky zistili pri 135 kontrolách. Z uvedeného počtu sa ukázalo 479 nedostatkov. Uviedla to v aktuálnej správe Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR.
„Najviac nedostatkov pri úradných kontrolách potravín bolo identifikovaných v označení, v hygiene technologického zariadenia, pracovných pomôcok, v predaji po dátume spotreby a minimálnej trvanlivosti, v hygiene skladovania a v osobnej hygiene,“ spresnila ŠVPS.
„Za zistené nedostatky počas úradných kontrol inšpektori uložili opatrenia na mieste na odstránenie nedostatkov a 50 blokových pokút v celkovej výške 2700 eur. Závažnejšie zistené nedostatky boli riešené v správnom konaní uložením opatrení a sankcií v zmysle zákona o potravinách. V sledovanom období nadobudlo právoplatnosť 48 rozhodnutí o pokute v správnom konaní vo výške 60 400 eur. Najvyššia právoplatná pokuta predstavovala 8 000 eur,“ dodala veterinárna a potravinová správa.