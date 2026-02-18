Zoznam Slovenský pozemkový fond aktualizuje každý polrok, naposledy tak urobil v lete 2025.
Slovenský pozemkový fond zverejnil na konci júna 2025 nový zoznam, v ktorom si Slováci môžu skontrolovať, či niečo nezdedili. Údaje v tomto zozname pochádzajú z katastra nehnuteľností.
Môžeš sa tak dozvedieť, či náhodou nie si majiteľom pozemku, ktorý si mohol zdediť po predkoch, aj keď si o nich možno ani nevedel. Súbory môžeš nájsť na tomto linku.
„Potenciálni majitelia alebo dediči pôdy si tak môžu vyhľadať vlastníctvo po svojich predkoch. Slovenský pozemkový fond tak koná kvôli zvýšeniu transparentnosti a v skutočnom záujme o ochranu práv nezistených vlastníkov pôdy,“ vysvetľuje fond na webovej stránke.
Pozemkový fond sľubuje, že bude zoznam aktualizovať každý polrok, v roku 2026 však zatiaľ zoznam neobnovili, preto sa v ňom nájdu len tí, ktorí pozemky zdedili v najneskôr v lete 2025.
