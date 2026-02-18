Ako fungujú 2 % z dane v roku 2026? Zisti, čo sa mení a komu môžeš pomôcť

Novinky sa týkajú nielen podpory organizácií, ale po novom aj rodičov.
Rozhodovanie o časti zaplatenej dane z príjmu je súčasťou daňového systému na Slovensku už niekoľko rokov. Ľudia tak môžu určiť, kam bude smerovať časť dane, ktorú už zaplatili. Každý, kto pracuje alebo podniká, má tak možnosť ovplyvniť využitie malej časti svojich daní a podporiť konkrétne organizácie alebo osoby podľa vlastného rozhodnutia.
Rok 2026 prináša v tejto oblasti viaceré zmeny a rozšírenie možností. Okrem dlhodobej podpory neziskových organizácií prichádza možnosť smerovať časť dane rodičom, ak spĺňajú podmienky.
V článku nájdeš prehľad toho, ako tento systém funguje, kto môže o časti dane rozhodovať, dokedy je potrebné všetko vybaviť a aké pravidlá platia pre rok 2026.
- Ako funguje rozhodovanie o časti dane v roku 2026 a čo sa oproti minulým rokom mení.
- Kto môže o časti svojej dane rozhodovať a aké podmienky treba splniť
- Komu môže časť tvojej dane smerovať, vrátane neziskových organizácií a rodičov.
- Kedy máš možnosť rozhodnúť o vyššej časti dane vďaka dobrovoľníckej činnosti.
- Ako celý proces prebieha v praxi a kde nájdeš oficiálne informácie.
O čo ide pri rozhodovaní o časti dane
Každý, kto pracuje alebo podniká na Slovensku, platí daň z príjmu. Zákon však umožňuje, aby si o malej časti tejto dane rozhodol sám. Ide o systém, vďaka ktorému môžeš určiť, kam pôjde časť peňazí, ktoré by inak automaticky zostali v štátnom rozpočte. Neznamená to žiadne zvýšenie dane ani dodatočné platby, rozhoduješ len o tom, kto dostane časť už zaplatenej dane.
Kto má túto možnosť
Rozhodovať o časti dane môžu fyzické osoby aj firmy. Ak si zamestnanec, podmienkou je, aby ti daň riadne zrazili a aby si mal vybavené ročné zúčtovanie. Ak podnikáš alebo podávaš daňové priznanie sám, rozhodovanie o časti dane je jeho súčasťou. Vo všetkých prípadoch platí, že treba dodržať lehoty a mať daň zaplatenú.
Dokedy treba rozhodovanie o časti dane vybaviť
Pri rozhodovaní o časti dane je dôležité myslieť aj na to, dokedy to treba vybaviť. Ak si zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za teba robí zamestnávateľ, vyhlásenie o tom, kam má časť tvojej dane smerovať, musíš doručiť na daňový úrad najneskôr do 30. apríla 2026, spolu s potvrdením o zaplatenej dani od zamestnávateľa.
Ak si živnostník alebo podávaš daňové priznanie sám, rozhodovanie o časti dane riešiš priamo v daňovom priznaní, ktoré v riadnom termíne podávaš do 31. marca 2026. V prípade, že si si predĺžil lehotu na podanie daňového priznania, platí pre teba predĺžený termín, najneskôr však do 30. júna alebo 30. septembra 2026, podľa typu príjmov.
Kam môže časť dane smerovať
Najčastejšie smeruje časť dane do neziskového sektora. Ide o organizácie, ktoré sa venujú vzdelávaniu, športu, sociálnej pomoci, kultúre, práci s deťmi, ochrane prírody alebo pomoci ľuďom v núdzi. Aby však mohla organizácia túto formu podpory získať, musí byť zapísaná v oficiálnom zozname prijímateľov, ktorý vedie Finančná správa SR. Tento zoznam slúži na to, aby bolo jasné, že peniaze smerujú k overeným subjektom.
Novinka od roku 2026
Od roku 2026 prichádza dôležitá zmena. Po novom môžeš určiť, aby 2 % z dane dostal jeden rodič a ďalšie 2 % druhý rodič. Nevyberáš si len jedného, ak máš mamu aj otca a obaja spĺňajú podmienky, môžeš podporiť každého z nich zvlášť.
Podmienka je jednoduchá
Rodič musí byť poberateľom dôchodku, napríklad starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku. Každý rodič sa posudzuje samostatne, takže ak je jeden rodič dôchodca a druhý nie, časť dane môže smerovať len tomu, kto podmienky spĺňa.
V praxi to znamená, že pracujúce deti môžu pomôcť rodičom veľmi jednoduchým spôsobom. Nejde o peniaze navyše a nezvyšuje sa tým daň, ktorú platíš. Len rozhodneš, že časť dane, ktorú by inak dostal štát, má ísť priamo rodičom.
Podpora rodičov a organizácií sa dá spojiť
Podpora rodičov neovplyvňuje podporu neziskových organizácií. Nemusíš si vyberať, či pomôžeš rodine alebo organizácii. Časť dane môže smerovať organizácii, ktorú považuješ za dôležitú, a zároveň jednému aj druhému rodičovi.
Tieto možnosti fungujú oddelene. Každá má vlastné pravidlá, ale navzájom sa nekrátia. Vďaka tomu si môžeš rozdeliť svoju zaplatenú daň tak, aby pomohla tam, kde to pre teba dáva najväčší zmysel, či už ide o komunitu, deti, šport, kultúru alebo vlastnú rodinu.
Kedy prichádza do úvahy vyššia časť dane
Existuje aj možnosť rozhodovať o vyššej časti dane, konkrétne o 3 %. Táto možnosť je určená pre ľudí, ktorí sa aktívne zapájajú do dobrovoľníckej činnosti.
Ak si v predchádzajúcom roku venoval aspoň 40 hodín dobrovoľníctvu, môžeš túto vyššiu časť dane využiť. Ide napríklad o pomoc v občianskom združení, športovom klube, sociálnych službách alebo inej verejnoprospešnej činnosti. O tejto činnosti musíš mať aj potvrdenie od organizácie, pre ktorú si dobrovoľníčil.
Je dôležité vedieť, že 3 % z dane môžu smerovať len neziskovej organizácii. Táto možnosť sa nevzťahuje na rodičov. Ak podmienku dobrovoľníctva nespĺňaš, stále máš k dispozícii základnú možnosť rozhodovať o 2 % z dane.
Ako postupovať prakticky
Spôsob, akým rozhodovanie o časti dane prebehne, závisí od tvojej situácie. Zamestnanci využívajú jednoduché tlačivo spolu s potvrdením od zamestnávateľa, podnikatelia a ostatné fyzické osoby riešia všetko priamo v daňovom priznaní. Ak využívaš možnosť vyššej časti dane, prikladáš aj potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti.
Prečo sa oplatí túto možnosť využiť
Ak sa o časti dane nerozhodneš, peniaze zostanú v štátnom rozpočte bez tvojho vplyvu. Ak sa rozhodneš, môžeš nimi podporiť oblasti, ľudí alebo hodnoty, ktoré sú ti blízke. Pre mnohé organizácie aj rodiny ide o významnú pomoc, ktorá má reálny vplyv na ich fungovanie. Rozhodovanie o časti dane je preto jednoduchý spôsob, ako dať svojim daniam osobnejší význam.
Kde si môžeš overiť aktuálne informácie
Podrobné a vždy aktuálne informácie, vrátane postupov, tlačív a lehôt, nájdeš na stránke Finančnej správy Slovenskej republiky, na portáli Slovensko.sk a v zákone o dani z príjmov.