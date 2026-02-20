Európa podľa neho čelí rastúcemu tlaku, pričom situáciu komplikuje aj politická neistota v Spojených štátoch.
Nemecký generálmajor Wolf-Jürgen Stahl varuje, že ruský prezident Vladimir Putin podľa neho dlhodobo smeruje proti Západu a v prípade príležitosti by mohol použiť aj vojenskú silu. Ako prezident Spolkovej akadémie pre bezpečnostnú politiku upozorňuje, že Rusko už roky testuje odolnosť Európy cez kybernetické útoky, dezinformácie či politický tlak, informoval web Focus online.
Problémom je nevyspytateľnosť americkej politiky
Stahl tvrdí, že prípadný útok na územie NATO by bol vážnym testom jednoty aliancie. Obáva sa aj váhavých reakcií verejnosti a politikov, ktorí by mohli uprednostniť diplomatické riešenia aj v situácii, keď by bolo potrebné konať rýchlo. Podľa neho by nerozhodnosť mohla Rusku uľahčiť postup a následné vytlačenie jeho síl by bolo náročné a nákladné.
Za problém považuje aj nevyspytateľnosť americkej politiky. Hoci verí, že USA by si zachovali záväzok chrániť Európu jadrovým dáždnikom, politická neistota vo Washingtone podľa neho komplikuje bezpečnostné plánovanie na kontinente.
Diskusia o obrane sa preto v Európe zintenzívňuje. Niektorí politici hovoria o potrebe silnejšej vlastnej obrany a väčšej nezávislosti od USA, iní takúto cestu odmietajú, no pripúšťajú užšiu spoluprácu s jadrovými mocnosťami v rámci Európy.